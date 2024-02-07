Шашков Олег Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашков Валерий
Рождение ребёнка
26.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашкова Ольга
Рождение ребёнка
10.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шашкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шашкова Ольга
Место жительства
Неизвестно