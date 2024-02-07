Шашков Олег Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Олег Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашков Валерий

Мать: Шашкова Альбина Максимовна

Рождение ребёнка
26.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашкова Ольга

Рождение ребёнка
10.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шашкова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шашкова Ольга

Место жительства
Неизвестно
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