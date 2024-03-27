Мириханов Миргарифан
Место рожденияд.Урсаево Заинский р-н РТ
Дата рождения1903
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мириханов Мирхафизан
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мириханов Музагидан
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1929
Сын: Мириханов Багис
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мириханов Легендар
д.Урсаево Заинский р-н РТ
Смерть
1977