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Мириханов Миргарифан

Место рождения

д.Урсаево Заинский р-н РТ

Дата рождения

1903

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Нугайбеков Мирихан Ахметханович

Мать: Нугайбекова Хаерниса

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мириханов Мирхафизан

Мать ребёнка: не указана

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мириханов Музагидан

Мать ребёнка: не указана

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1929

Сын: Мириханов Багис

Мать ребёнка: не указана

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мириханов Легендар

Мать ребёнка: не указана

д.Урсаево Заинский р-н РТ
Смерть
1977
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