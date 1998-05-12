Лапина Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина Тамара Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1998

Отец: Лапин Евгений Александрович

Мать: Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

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