Борисов Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Борисов Андрей Леонович

Мать: Ефимия Тарасовна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Борисов Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Борисов Никита Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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