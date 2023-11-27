Борисов Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Борисов Андрей Леонович
Мать: Ефимия Тарасовна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Борисов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Борисов Никита Степанович
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно