Архипов Лаврентий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти27.07.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Архипов Иван Александров
Мать: Архипова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Архипов Сидор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева
Рождение ребёнка
15.11.1836
Дочь: Степанида Лаврентьева
Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева
Рождение ребёнка
17.03.1838
Сын: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев
Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феврония Лаврентьева
Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1870
Причина смерти: Лихорадка