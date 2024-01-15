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Архипов Лаврентий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

27.07.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Архипов Иван Александров

Мать: Архипова Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Архипов Сидор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.11.1836

Дочь: Степанида Лаврентьева

Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева

Рождение ребёнка
17.03.1838

Сын: Архипов (сочихин) Алексей Лаврентьев

Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феврония Лаврентьева

Мать ребёнка: Архипова Афимья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Афимья Савельева

Смерть
27.07.1870
Причина смерти: Лихорадка
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