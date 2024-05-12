Кудряшов Василий Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудряшов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелешкова (Кудряшова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна

Смерть
Неизвестно

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