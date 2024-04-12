Тышлек Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1908
Дата смерти25.07.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
13.02.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф- 425-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Тохтамыш и Жена его Александра Феофановна
Смерть
25.07.1913
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-142,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
26.07.1913