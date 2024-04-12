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Тышлек Иван Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.02.1908

Дата смерти

25.07.1913

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1908

Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать: Тышлек Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
13.02.1908
Николаевская церковь,м/к-1908г.,лист-68,зап.-15,ГАДО,Ф- 425-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Георгий Тохтамыш и Жена его Александра Феофановна
Смерть
25.07.1913
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-142,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-13
Похороны
26.07.1913
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