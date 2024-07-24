Альмяшева (Уточнить) Магира Гаитовна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти09.07.1971
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Рождение ребёнка
18.12.1914
Сын: Альмяшев Касим Хусаинович
Отец ребёнка: Альмяшев Хусаин Невмятулаевич
Рождение ребёнка
01.09.1917
Рождение ребёнка
1926
Смерть
09.07.1971
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область