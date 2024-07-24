Альмяшева (Уточнить) Магира Гаитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмяшева (Уточнить) Магира Гаитовна

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Место рождения

Яндовище, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1894

Дата смерти

09.07.1971

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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1914 г.р.
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Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Яндовище, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альмяшев Хусаин Невмятулаевич

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.12.1914

Сын: Альмяшев Касим Хусаинович

Отец ребёнка: Альмяшев Хусаин Невмятулаевич

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.09.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альмяшев Хусаин Невмятулаевич

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Альмяшев Хусаин Невмятулаевич

Латышовка, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
09.07.1971
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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