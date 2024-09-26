Лужнов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1923
Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1925
Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна
Смерть
Неизвестно