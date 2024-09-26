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Лужнов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1923

Сын: Лужнов Герман Иванович

Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1925

Сын: Лужнов Модест Иванович

Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лужнова (Иванова) Ефросинья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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