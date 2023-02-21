Назаренко (Бехтер) Александра Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1913
Дата смерти05.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1941
Сын: Назаренко Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Александр Иванович
Отец ребёнка: Назаренко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1985
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край