Назаренко (Бехтер) Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Бехтер) Александра Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1913

Дата смерти

05.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1941

Сын: Назаренко Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Иванович

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Александр Иванович

Отец ребёнка: Назаренко Иван Иванович

Свободное, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаренко Иван Иванович

Смерть
05.05.1985
Стародеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
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