Шарафутдинова Равиля Равильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Равиля Равильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
2013 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980

Отец: Серажетдинов Равиль Курбангалиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

Рождение ребёнка
12.12.2002

Сын: Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич

Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

Рождение ребёнка
08.05.2013

Дочь: Шарафутдинова Дина Сяйдашевна

Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

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