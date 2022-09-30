Шарафутдинова Равиля Равильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1980
Отец: Серажетдинов Равиль Курбангалиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович
Рождение ребёнка
12.12.2002
Сын: Шарафутдинов Руслан Сяйдашевич
Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович
Рождение ребёнка
08.05.2013
Дочь: Шарафутдинова Дина Сяйдашевна
Отец ребёнка: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович