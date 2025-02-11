Пронин Иван Иванов 25.01.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Пронин Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.01.1872, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер 29.04.1874, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Отец
Пронин Иван ПроковьевОколо 1828 г.р.
Мать
Пронин (Пронин) Екатерина ЛукьяноваОколо 1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872

Отец: Пронин Иван Проковьев

Мать: Пронин (Пронин) Екатерина Лукьянова

Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Крещение
27.01.1872
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
29.04.1874
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Похороны
02.05.1874
Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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