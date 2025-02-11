Пронин Иван Иванов
мужской, родился 25.01.1872, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер 29.04.1874, Макаровка, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецПронин Иван ПроковьевОколо 1828 г.р.
МатьПронин (Пронин) Екатерина ЛукьяноваОколо 1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872
Крещение
27.01.1872
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.04.1874
Похороны
02.05.1874