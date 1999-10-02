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(Дмитрюк) Анастасия Андреевна
(Дмитрюк) Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1999
Пол
Женский
Отец
Дмитрюк Андрей Вадимович
1964 г.р.
Мать
Дмитрюк (Андрусевич) Марина Дмитриевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1999
Отец:
Дмитрюк Андрей Вадимович
Мать:
Дмитрюк Марина Дмитриевна
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