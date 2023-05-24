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Скоробогатов Роман Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1925

Дата смерти

09.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925

Отец: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Мать: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Скоробогатова Галина Романовна

Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна

Смерть
09.02.1984

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