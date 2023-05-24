Скоробогатов Роман Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1925
Дата смерти09.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Скоробогатова Галина Романовна
Мать ребёнка: Скоробогатова (Груздева) Нинелла Евгеньевна
Смерть
09.02.1984