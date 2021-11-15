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Скрипкин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 25.11.1955 по 25.11.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1920 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 25.11.1955 по 25.11.1960

Отец: Скрипкин Алексей

Мать: Семенихина Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Константиновское, Петровский, Ставропольский край

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