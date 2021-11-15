Скрипкин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 25.11.1955 по 25.11.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 25.11.1955 по 25.11.1960
Отец: Скрипкин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Константиновское, Петровский, Ставропольский край