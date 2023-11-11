Прядько Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядько Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Прядько Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прядько (Коротеева) Татьяна

Рождение ребёнка
10.07.1974

Сын: Прядько Юрий

Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна

Рождение ребёнка
01.04.1978

Сын: Прядько Александр

Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна

Рождение ребёнка
17.05.1981

Дочь: (Прядько) Валентина

Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна

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