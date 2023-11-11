Прядько Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Прядько Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1974
Сын: Прядько Юрий
Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна
Рождение ребёнка
01.04.1978
Сын: Прядько Александр
Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна
Рождение ребёнка
17.05.1981
Дочь: (Прядько) Валентина
Мать ребёнка: Прядько (Коротеева) Татьяна