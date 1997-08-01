Мальцева (Симоненкова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.08.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Тимофей
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
10.02.1931
Дочь: Ельникова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мальцев Николай Максимович
Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич
Смерть
?.08.1997