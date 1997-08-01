Мальцева (Симоненкова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Симоненкова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мальцев Федор Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич

Рождение ребёнка
10.02.1931

Дочь: Ельникова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мальцев Николай Максимович

Отец ребёнка: Мальцев Максим Кузьмич

Смерть
?.08.1997
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