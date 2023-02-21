Иванова (Ромашкова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ромашкова) Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1887 ст.

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

КG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.

Сын: Иванов Федор Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.

Сын: Иванов Петр Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1917 ст.

Дочь: Людмила Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Павел Иванович

Смерть
1956
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