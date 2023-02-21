Иванова (Ромашкова) Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1887 ст.
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1907 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.
Сын: Иванов Петр Павлович
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
деревня Поречено, Поречский уезд Смоленской губернии
Рождение ребёнка
07.04.1917 ст.
Дочь: Людмила Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956