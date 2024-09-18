Григорченко Леонтий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорченко Леонтий Тимофеев

Григорченко Леонтий Тимофеев

Место рождения

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

17.10.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904 ст.

Отец: Григорченко Тимофей Иосифов

Мать: Григорченко Марфа Димитриева

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Крещение
17.10.1904 ст.
Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
(fs) восприемники: деревни Новоселковской крестьянин Иулиан Иосифов Григорченко и солдатская жена Анна Иаковлева Сибирская
Образование
С ?.08.1920 по ?.06.1925
Омск, город Омск, Омская область
Омский Механико-Строительный Техникум, Строительное отделение по специальности Дорожно-Строительной
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.