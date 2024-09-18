Григорченко Леонтий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения17.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904 ст.
Крещение
17.10.1904 ст.
(fs) восприемники: деревни Новоселковской крестьянин Иулиан Иосифов Григорченко и солдатская жена Анна Иаковлева Сибирская
Образование
С ?.08.1920 по ?.06.1925
Омск, город Омск, Омская область
Омский Механико-Строительный Техникум, Строительное отделение по специальности Дорожно-Строительной
Смерть
Неизвестно