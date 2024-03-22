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Зубко Фавст Матвеевич

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Место рождения

Беспечная, Київська область

Дата рождения

02.08.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1866 ст.

Отец: Зубко Матвей Карпович

Мать: Горбань Мария Григорьевна

Беспечная, Київська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Зубко Яков Фавстович

Мать ребёнка: Евдокия Макаровна

Беспечная, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Зубко Иван Фавстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Зубко Ефросинья Фавстовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Олянка Фавстовна

Мать ребёнка: Евдокия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко Олеся Фавстовна

Мать ребёнка: Евдокия Макаровна

Смерть
Неизвестно
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