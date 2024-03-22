Зубко Фавст Матвеевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1866 ст.
Отец: Зубко Матвей Карпович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Зубко Яков Фавстович
Мать ребёнка: Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Зубко Иван Фавстович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Зубко Ефросинья Фавстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Олянка Фавстовна
Мать ребёнка: Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко Олеся Фавстовна
Мать ребёнка: Евдокия Макаровна
Смерть
Неизвестно