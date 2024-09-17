Скрылева Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1900
Дочь: Скрылева Мелания Силантьевна
Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Скрылева А Силантьевна
Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Скрылева Евдокия Силантьевна
Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович
Смерть
Неизвестно