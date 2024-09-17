Скрылева Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрылева Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрылев Силантий Антонович

Рождение ребёнка
01.01.1900

Дочь: Скрылева Мелания Силантьевна

Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Скрылев Ефим Силантьевич

Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Скрылева А Силантьевна

Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Скрылева Евдокия Силантьевна

Отец ребёнка: Скрылев Силантий Антонович

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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