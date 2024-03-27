Мирсаяпов Мухамет
Место рожденияс.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович
Мать: Мирсаяпова Фариза
с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Вильданова Зайтуна
Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша
д.Минзяново, РБ
Рождение ребёнка
06.08.1946
Сын: Мирсаяпов Махмут
Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша
д.Мендяново, РБ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирсаяпова Гайдадия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васима
Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирсаяпова Гайша
Смерть
Неизвестно