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Мирсаяпов Мухамет

Место рождения

с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Мирсаяпов Мирсаяв Зайнуллович

Мать: Мирсаяпова Фариза

с.Мендяново, Альшеевский р-н, РБ
Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Вильданова Зайтуна

Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша

д.Минзяново, РБ
Рождение ребёнка
06.08.1946

Сын: Мирсаяпов Махмут

Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша

д.Мендяново, РБ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирсаяпова Гайдадия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васима

Мать ребёнка: Мирсаяпова Гайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирсаяпова Гайша

Смерть
Неизвестно
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