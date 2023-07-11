Васильева (Сперанская) Елисавета Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
16.08.1859
Сын: Васильев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1861
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1863
Сын: Васильев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1865
Сын: Васильев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1867
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно