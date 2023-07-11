Васильева (Сперанская) Елисавета Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Сперанская) Елисавета Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Сперанский Филипп Васильевич

Мать: Сперанская Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.08.1859

Сын: Васильев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1861

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1863

Сын: Васильев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1865

Сын: Васильев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1867

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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