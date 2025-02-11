Арина Степанова 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Супруги
Степан Леонтьев1801 г.р.
Дети
Дарья Степанова1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Леонтьев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Степан Леонтьев

Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Смерть
Неизвестно

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