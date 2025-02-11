Арина Степанова
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Супруги
Степан Леонтьев1801 г.р.
Дети
Дарья Степанова1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Леонтьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Степан Леонтьев
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Сосновка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно