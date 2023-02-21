Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1937

Дочь: Соколова Анна Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Николай Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Васильевич

Смерть
1970
Демьяновское, Вознесенская волость, Галичский уезд
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