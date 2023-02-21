Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1937
Дочь: Соколова Анна Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Николай Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Демьяновское, Вознесенская волость, Галичский уезд