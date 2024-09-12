Шуплецов Козма Варфоломеев
Место рождения
Дата рожденияС 1679 по 1686 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1679 по 1686 ст.
Отец: Шуплецов Варфоломей
Мать: не указана
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуплецова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щуплецов (Шуплецов) Григорий Космин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1714 по 1721 ст.
Сын: Щуплецов (Шуплецов) Дмитрий Космин
Мать ребёнка: не указана
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1717 по 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Переписная книга Красномысской слободы за 1719 год (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Ку... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Сын: Щуплецов (Шуплецов) Пахомий Космин
Мать ребёнка: не указана
Переписная книга Красномысской слободы за 1719 год (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Ку... Показать все
Смерть
Неизвестно