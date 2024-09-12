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Шуплецов Козма Варфоломеев

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Место рождения

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

С 1679 по 1686 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1679 по 1686 ст.

Отец: Шуплецов Варфоломей

Мать: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуплецова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щуплецов (Шуплецов) Григорий Космин

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
С 1714 по 1721 ст.

Сын: Щуплецов (Шуплецов) Дмитрий Космин

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1717 по 1724 ст.

Сын: Шуплецов Савва Космин

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Переписная книга Красномысской слободы за 1719 год (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Ку... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Щуплецов (Шуплецов) Пахомий Космин

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Переписная книга Красномысской слободы за 1719 год (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Ку... Показать все
Смерть
Неизвестно

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