Панкратов Владимир Михайлович 14.02.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратов Владимир Михайлович

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Место рождения

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation

Дата рождения

14.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975

Отец: Панкратов Михаил Петрович

Мать: Панкратова Клавдия Ивановна

Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
23.04.1999

Дочь: (Панкратова) Полина Владимировна

Мать ребёнка: Панкратова (Жучкова) Наталья Владимировна

ульяновск, Ульяновская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.10.2012

Дочь: (Панкратова) Ева Владимировна

Мать ребёнка: Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
07.03.2017

Сын: Панкратов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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