Панкратов Владимир Михайлович
Место рожденияUliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Дата рождения14.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1975
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Uliánovsk, Óblast de Uliánovsk Russian Federation
Рождение ребёнка
23.04.1999
Дочь: (Панкратова) Полина Владимировна
Мать ребёнка: Панкратова (Жучкова) Наталья Владимировна
ульяновск, Ульяновская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
01.10.2012
Дочь: (Панкратова) Ева Владимировна
Мать ребёнка: Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
07.03.2017
Сын: Панкратов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Панкратова (Крайнова) Наталья Владимировна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область