Шебеко (Сукачева) Елисавета Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти12.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1834
Сын: Шебеко Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Гендрикова Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Долгорукова София Игнатьевна
Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.11.1840
Дочь: Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич
Смерть
12.10.1893