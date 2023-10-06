Шебеко (Сукачева) Елисавета Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебеко (Сукачева) Елисавета Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

12.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1834

Сын: Шебеко Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Гендрикова Ольга Игнатьевна

Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Долгорукова София Игнатьевна

Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Дочь: Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Шебеко Игнатий Францевич

Смерть
12.10.1893
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