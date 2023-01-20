Серова (Ивановская) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серова (Ивановская) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивановский Иван Николаевич

Мать: Ивановская Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Серов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Серов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобова (Баринова) Полина Николаевна

Отец ребёнка: Серов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баринов Сергей

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