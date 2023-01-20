Серова (Ивановская) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Серов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Серов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобова (Баринова) Полина Николаевна
Отец ребёнка: Серов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баринов Сергей