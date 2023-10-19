Зубик Ян (Иван) Леонович (Львович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубик Ян (Иван) Леонович (Львович)

Зубик Ян (Иван) Леонович (Львович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close