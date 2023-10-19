Зубик Ян (Иван) Леонович (Львович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Смерть
1985