Емельян Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Михайла Афанасьев (Ич)

Мать: Авдотья Сергеева (Вна)

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Авдотья Емельянова (Вна)

Мать ребёнка: Варвара Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829
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