Емельян Михайлов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Михайла Афанасьев (Ич)
Мать: Авдотья Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Авдотья Емельянова (Вна)
Мать ребёнка: Варвара Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1829