Буркеев Галим Нагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркеев Галим Нагимович

Место рождения

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буркеев Нагим

Мать: Буркеева Сахипжамал

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
16.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
Неизвестно
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