Буркеев Галим Нагимович
Место рожденияУзбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буркеев Нагим
Мать: Буркеева Сахипжамал
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Рождение ребёнка
16.07.1947
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Ташкентская обл., г. Чирчик
Смерть
Неизвестно