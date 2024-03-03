Левина Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1879

Сын: Левин Александр Александрович

Отец ребёнка: Левин Александр Стефанов

Большая, Харовский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Левин Александр Стефанов

Большая, Харовский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Александр Стефанов

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Большая, Харовский район, Вологодская область
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