Левина Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1879
Сын: Левин Александр Александрович
Отец ребёнка: Левин Александр Стефанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Левин Александр Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно