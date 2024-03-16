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Копейкин Иван Егоров

Место рождения

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Авдотья Терентьева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Копейкина Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Терентьева

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Копейкина Анна Иванова

Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Терентьева

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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