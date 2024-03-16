Копейкин Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Копейкина Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Терентьева
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Копейкина Анна Иванова
Мать ребёнка: Копейкина Авдотья Терентьева
Смерть
Неизвестно