Спирев Яков Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иларион (Ларион)
Мать: не указана
Восприемник
29.03.1892 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Отставной жандармский писарь. Метрическая книга Петропавловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 6, дело 341, запись 26, стр. 730
Смерть
Неизвестно