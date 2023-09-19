Спирев Яков Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирев Яков Ларионович

Спирев Яков Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иларион (Ларион)

Мать: не указана

Восприемник
29.03.1892 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Отставной жандармский писарь. Метрическая книга Петропавловского собора г. Перми. ГАПК фонд 37, опись 6, дело 341, запись 26, стр. 730
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.