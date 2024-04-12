Кряквин Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кряквин Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кряквин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кряквин (рекрут С 1790) Никон Васильевич
Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна
Смерть
1797