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Кряквин Василий Степанович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Кряквин Степан Борисович

Мать: Кряквина Евдокия Григорьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кряквин Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кряквин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кряквин (рекрут С 1790) Никон Васильевич

Мать ребёнка: Кряквина Евдокия Федоровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1797
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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