Бурова Наталья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Василий Иванов
Рождение ребёнка
28.03.1902
Сын: Буров ?? Василий Васильевич
Отец ребёнка: Буров Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.01.1910
Дочь: (Бурова) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Буров Василий Иванов
ГАРО ф 627 о 278 д115
Смерть
Неизвестно