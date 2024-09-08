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Бурова Наталья Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Василий Иванов

Рождение ребёнка
28.03.1902

Сын: Буров ?? Василий Васильевич

Отец ребёнка: Буров Василий Иванов

Рождение ребёнка
29.01.1910

Дочь: (Бурова) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Буров Василий Иванов

ГАРО ф 627 о 278 д115
Смерть
Неизвестно

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