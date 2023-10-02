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Левашова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Иоанн Игнатьев Левашов

Мать: Левашова Александра Александровна

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