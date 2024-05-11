Ложкин Валентин Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ложкин Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ложкин Николай Иванович

Мать: Ложкина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова (Ложкина) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Ложкина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Ложкина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Ложкина Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ложкин Иван Валентинович

Мать ребёнка: Ложкина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Любовь

Смерть
Неизвестно

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