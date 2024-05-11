Ложкин Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ложкин Николай Иванович
Мать: Ложкина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова (Ложкина) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Ложкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Ложкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ложкин Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Ложкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ложкина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ложкина Любовь
Смерть
Неизвестно