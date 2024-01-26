Шахматов Савин Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахматов Савин Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шахматов Семен Ефимович

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия Семья Семена в Бирюсинское: Ефим Шахматов 65-1755 (Петр 46 (Настасья Петрова 49, Корнило 16, Степан 14, Марья 12, Агрофена 7, Анисья 6, М... Показать все
Упоминание
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Место жительства
1795
Старый Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/203
Смерть
Неизвестно

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