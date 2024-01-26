Шахматов Савин Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1755
Отец: Шахматов Семен Ефимович
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия Семья Семена в Бирюсинское: Ефим Шахматов 65-1755 (Петр 46 (Настасья Петрова 49, Корнило 16, Степан 14, Марья 12, Агрофена 7, Анисья 6, М... Показать все
Упоминание
1762
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://sites.google.com/view/krasuezd/духовное-правление/1763
Место жительства
1795
Старый Алзамай, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/203
Смерть
Неизвестно