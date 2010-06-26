Комаров Владимир Иванович
Место рождения
Дата рожденияС 13.10.1952
Дата смертиПо 26.06.2010
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.10.1952
Отец: Комаров Иван Матвеевич
Мать: Комарова Ирина Петровна
Рождение ребёнка
С 19.07.1977
Дочь: Никитина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
С 12.10.1989
Дочь: Артамонова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Комарова Лариса Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 26.06.2010