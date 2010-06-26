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Комаров Владимир Иванович

Место рождения

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

С 13.10.1952

Дата смерти

По 26.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 13.10.1952

Отец: Комаров Иван Матвеевич

Мать: Комарова Ирина Петровна

Василевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
С 19.07.1977

Дочь: Никитина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
С 12.10.1989

Дочь: Артамонова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Комарова Лариса Анатольевна

Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Лариса Анатольевна

Смерть
По 26.06.2010
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