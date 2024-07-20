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Левков Иосив

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левков Кузьма Куприянович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левкова Евдокия

Рождение ребёнка
26.09.1926

Дочь: Иванова Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Левкова Евдокия

Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково
Смерть
1940
Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково

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