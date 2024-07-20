Левков Иосив
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левков Кузьма Куприянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левкова Евдокия
Рождение ребёнка
26.09.1926
Дочь: Иванова Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Левкова Евдокия
Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково
Смерть
1940
Беларусь, Могилевская обл. д. Лыково