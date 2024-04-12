Федосеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Александр Иванович

Федосеев Александр Иванович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892

Отец: Федосеев Иван Федосеевич

Мать: (федорова) Федосеева Мавра Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Федосеева Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
30.10.1917

Сын: Федосеев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close