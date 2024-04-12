Федосеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения24.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892
Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка
Бракосочетание
22.01.1917
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Рождение ребёнка
30.10.1917
Сын: Федосеев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Яковлевна
Церковь Преображения Господня за Московской заставой
Смерть
Неизвестно