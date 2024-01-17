Фотина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фотина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

17.12.1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: И... Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Катерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Мина Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
17.12.1781 ст.
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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