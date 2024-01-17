Фотина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти17.12.1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1753
Сын: И... Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Катерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мина Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Смерть
17.12.1781 ст.