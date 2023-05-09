Санникова Матрена Фирсова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Санникова) Олена Федоровна
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1835
Сын: Василий Федоров
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
05.11.1838
Дочь: (Санникова) Феоктиста Федорова
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1841
Отец ребёнка: Санников Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно