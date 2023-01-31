Батуева Цыжип Батуевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Образование
По 1942
10 классов средней школы
Рождение ребёнка
14.09.1963
Смерть
Неизвестно