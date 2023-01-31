Батуева Цыжип Батуевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуева Цыжип Батуевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Образование
По 1942
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
10 классов средней школы
Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молонов Аюржана Молонович

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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