Логинова (Карюканова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти26.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Бракосочетание
22.11.1947
Рождение ребёнка
06.12.1948
Сын: Логинов Вячеслав Витальевич
Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Логинов Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Дочь: Логинова Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович
Смерть
26.09.2001
Армянск, Армянск, Республика Крым