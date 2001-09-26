Логинова (Карюканова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Карюканова) Александра Григорьевна

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Место рождения

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

26.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Карюканов Григорий Фролович

Мать: Карюканова (Черкунова) Ольга Сергеевна

Каменка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.11.1947

Муж: Логинов Виталий Павлович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
06.12.1948

Сын: Логинов Вячеслав Витальевич

Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
29.03.1950

Сын: Логинов Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
26.06.1954

Дочь: Логинова Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Логинов Виталий Павлович

Макаров, Макаровский, Сахалинская область
Смерть
26.09.2001
Армянск, Армянск, Республика Крым

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