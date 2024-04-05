Klimaszewski Andrzej
Место рожденияKlimaszewnica akt 123/1754 Białaszewo
Дата рождения1754
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Klimaszewnica akt 123/1754 Białaszewo
Бракосочетание
19.11.1787
Kieljany
Рождение ребёнка
08.02.1801
Дочь: Borawska (Klimaszewska) Marianna
Мать ребёнка: Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna
Klimaszewnica par. Białaszewo akt. U12/1801 Białaszwo
Смерть
1820