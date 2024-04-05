Klimaszewski Andrzej 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Klimaszewski Andrzej

Место рождения

Klimaszewnica akt 123/1754 Białaszewo

Дата рождения

1754

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1705 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Klimaszewski Marcin

Мать: Klimaszewska (Pieńkowska) Marianna

Klimaszewnica akt 123/1754 Białaszewo
Бракосочетание
19.11.1787

Жена: Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna

Kieljany
Рождение ребёнка
08.02.1801

Дочь: Borawska (Klimaszewska) Marianna

Мать ребёнка: Klimaszewska (Szymanowska) Katarzyna

Klimaszewnica par. Białaszewo akt. U12/1801 Białaszwo
Смерть
1820

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