Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1922
Дата смерти17.01.2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1922
Отец: Романов Владимир Тимофеевич
Мать: Романова Прасковья
Рождение ребёнка
20.08.1951
Дочь: Соколова (Григорченкова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Григорченков Иван Антонович
Рождение ребёнка
08.05.1954
Сын: Григорченков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Григорченков Иван Антонович
Смерть
17.01.2015