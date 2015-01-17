Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорченкова (Романова) Матрёна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1922

Дата смерти

17.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1922

Отец: Романов Владимир Тимофеевич

Мать: Романова Прасковья

Рождение ребёнка
20.08.1951

Дочь: Соколова (Григорченкова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Григорченков Иван Антонович

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Рождение ребёнка
08.05.1954

Сын: Григорченков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Григорченков Иван Антонович

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
17.01.2015

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