Матрёна Семёнова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрёна Семёнова

Место рождения

Шихирей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шихирей
Бракосочетание
23.04.1800

Муж: Алексей Купреянов

Якушево
Рождение ребёнка
27.09.1802

Сын: Ерофей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Купреянов

Борькова
Рождение ребёнка
17.08.1804

Сын: Адриан Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Купреянов

Борькова
Рождение ребёнка
06.08.1806

Сын: Никита Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Купреянов

Борькова
Смерть
Неизвестно

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