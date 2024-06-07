Матрёна Семёнова
Место рожденияШихирей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Шихирей
Бракосочетание
23.04.1800
Муж: Алексей Купреянов
Якушево
Рождение ребёнка
27.09.1802
Сын: Ерофей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Купреянов
Борькова
Рождение ребёнка
17.08.1804
Сын: Адриан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Купреянов
Борькова
Рождение ребёнка
06.08.1806
Сын: Никита Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Купреянов
Борькова
Смерть
Неизвестно